Работаем круглосуточно: дороги Владивостока «реанимируют» после дождя

Дорожников будут работать в круглосуточном режиме. Фото: Администрация Владивостока

Жители Владивостока уже привыкли к выходкам погоды этим летом, так и бригады муниципального дорожного предприятия «Содержания городских территорий» стойко борются с капризами непогоды. После прошедших дождей специалисты прочищают сети ливневой канализации и убирают обвалившийся на тротуары и дороги грунт. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«За минувшие сутки в городе выпало 15 миллиметров осадков. Всего же с начала непогоды, которая пришла 2 августа, в столице Приморья выпало 67 миллиметров осадков. Дожди сохранятся и сегодня, а также в ночь на вторник. Временами будет идти сильный ливень. По прогнозам синоптиков, может выпасть еще до 30 миллиметров осадков», – сообщают в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Связи с такой погодной обстановкой бригады дорожников будут работать в круглосуточном режиме. Отметим, что специалисты убрали наносы грунта на Тухачевского, Русской, проспекте 100-летия Владивостока, Магнитогорской, Цимлянской, Кирова, Окатовой, Шилкинской, Воронежской, Фирсова и по ряду других адресов. А также мониторили и прочищали сети ливневой канализации во всех районах города.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, в каком приморском городе ввели специализированное штормовое предупреждение, а также назвала даты, когда по Приморью ударят сильные дожди.

На реках округа продолжится развитие дождевых паводков с дополнительным подъемом уровня воды на 1,0 – 1,5 м, с выходом воды из берегов с затоплением пониженных территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Отметим, что на отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов. Хозяйственных объектов и низких мест в населенных пунктах.

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