Проезда нет: еще одно мостовое сооружение пострадало из-за удара стихии в Приморье

Мост обрушился в 50 километрах от села Амгу. Фото: министерство ГОЧС Приморья.

Очередной мост в Приморье пострадал из-за непогоды. На этот раз пострадало деревянное сооружение в Тернейском округе, рассказали в министерстве ГОЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, обрушился деревянный мост в 50 километрах от села Амгу на лесовозной дороге. Проезда нет, а по воде могут объехать только машины высокой проходимости.

Отремонтировать мост планируют только после того, когда спадет вода.

Отремонтируют мост только после спада воды. Фото: министерство ГОЧС Приморья.

Напомним, что непогода по-прежнему приносит жителям Приморья множество неприятностей. Еще пять муниципалитетов в крае остаются частично отрезанными после прошедшего циклона. Жителей Красноармейского и Хасанского округа сотрудники МЧС доставляют до нужных мест на лодках.

Впервые же непогода нанесла удар по краю в ночь на 4 августа, тогда обрушился мост в селе Иннокентьевка и до работы люди также добирались на лодках. Мало того, что рухнуло сооружение, в разлом упал автомобиль с двумя людьми внутри салона.

Но расслабляться рано, ведь на край движется очередной тайфун.

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