До дома на лодках: в Приморье несколько муниципалитетов топит после циклона

В Приморье из-за сильных дождей сохраняются переливы через дороги. Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае еще пять муниципалитетов остаются частично отрезанными из-за прошедшего циклона. Уже было объявлено несколько штормовых предупреждений, сначала с 5 на 6 августа, но обошлось, а теперь ждать беды с 10 по 11 августа. Сотрудники МЧС организовали лодочную переправу жителей с берега на берег в Красноармейском и Ханкайском округах. На момент 9 августа паводковая ситуация все еще в критическом состоянии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

В Красноармейском округе нет проезда на третьем километре дороги Лукьяновка – Новополтавка. Также невозможно проехать на 101 километре дороги Дальнереченск – Рощино – Восток. Здесь работает лодочная переправа. Нет проезда на втором километре дороги Муравьевка – Новокрещенка из-за перелива длиной в 70 метров. Альтернативных проездов нет.

В Пограничном округе запрещен проезд для легковых автомобилей на 27 километре к селу Духовское от автодороги Уссурийск – Пограничный. Но можно проехать в село Духовское через Жариково. Никак не получится проложить маршрут на пятом километре госдорога – Жариково – госдорога. Здесь тоже все затопило, но есть проезд по другим улицам.

В Октябрьском округе нет проезда на седьмом-девятом километре дороги Покровка-Новогеоргиевка. Дежурит пост ГИБДД. Легковым машинам запрещено выезжать на 12 километр дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава.

В Хасанском округе затопило проезд на 20 и 140 километре автодороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово. Работает лодочная переправа к селу Комиссарово. Также ограничено движение легковых автомобилей на восьмом километре дороги Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка.

В Черниговском округе из-за большого количества воды не получится проехать легковым авто на третьем километре Хабаровск – Владивосток – Абражеевка. Альтернативный проезд через Реттиховку.

В Уссурийске нет проезда на 16-17 километре дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное. Альтернативный проезд через село Утесное.

В Яковлевском округе затруднено движение для легковушек на третьем-четвертом километре автодороги Загорное – Краснояровка.

Отметим, что сотрудники МЧС доставили помощь пострадавшим от воздействия циклона населенные пункты. Бортом Ми-8 МЧС России в села Рощино и Дерсу передали бутилированную воду, масло, муку и рис. В связи с невозможностью посадки вертолета в некоторые населенные пункты, продукты туда будут доставлены на высокопроходимой технике.

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