Накроет в середине августа: очередной тайфун движется на Приморье

Кажется, дождей не избежать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тихом океане зародился новый тайфун LAN, который несет потенциальную опасность для Приморского края. Предварительные расчеты синоптиков указывают на то, что он выйдет в Японское море в середине августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Специалисты пристально следят за его траекторией, также как и за активным тайфуном KHANUN, который принес уже немало бед краю. Что же касается тайфуна LAN, он, скорее всего, будет базироваться над Корейским полуостровом, но даже при таком раскладе Приморью не избежать сильных ветров и дождей.

Напомним, в Приморском крае еще пять муниципалитетов остаются частично отрезанными из-за прошедшего циклона. Сотрудники МЧС организовали лодочную переправу для жителей с берега на берег в Красноармейском и Ханкайском округах. На момент 9 августа паводковая ситуация все еще в критическом состоянии.

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