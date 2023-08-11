Сюда не суйтесь: рассказываем о дорожной обстановке в Приморье

Ливни серьезно повлияли на движение по краевым дорогам. Фото: принтскрин видео.

В Приморье из-за обрушившихся ливней затруднено или отсутствует дорожное движение в 12 муниципалитетах. В пресс-службе правительства края опубликовали список участков, где невозможно проехать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Пограничном округе для легковых машин проезда нет на 28 километре на подъезде к селу Духовское от дороги Уссурийск – Пограничный, а также через Жариково в село Духовское. Большегрузы не смогут проехать на 92 километре трассы Уссурийск – Пограничный – госграница.

Также нет проезда на 12, 13, 18 километрах дороги Гродеково – Барановка – Садовый, отрезано село Садовый, на 8 километре на подъезде к селу Духовское и на 5 километре трассы госдорога – Жариково – госдорога.

В Октябрьском округе ограничен проезд на 12-13 километре Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Затруднено движение на 7-9 километре дороги Покровка – Новогеоргиевка, а для легковушек – на 3 километре Гранатовка – Синельниково.

Нет проезда для легковых автомобилей и на 2-3 километре Хабаровск – Владивосток – Абражеевка в Черниговском округе, на 1 километре Хабаровск – Владивосток – Сибирцево – Депо и на 102-103 и 113-114 километрах Штыково – Ивановка – Реттиховка.

В Ханкайском округе для легковых автомобилей ограничено движение на 8 километре трассы Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка, затруднен проезд на 20 и 140 километрах дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово.

Отсутствует проезд на 185 километре Раздольное – Хасан и с 0 по 4 километр на Раздольное – Хасан – Гвоздево, альтернативный путь – через Посьет в Хасанском округе.

В Уссурийском округе затруднено движение на 3 километре Уссурийск – Пограничный – Госграница и 17 километре Уссурийск – Раковка – Осиновка. Отсутствует проезд на 3-6 и 15-22 километрах дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное, на 4-6 километре Улитовка – Пуциловка – Богатырка – Монакино и на 1 километре дороги на село Боголюбовка.

В Красноармейском округе нет проезда на 2-3 километрах Муровка – Новокрещенка, на 1-4 километрах Лукьяновка – Новополтавка. В Надеждинском легковые автомобили не смогут преодолеть дорогу Раздольное – Хасан – Тихий.

В Ольгинском округе для легковушек отсутствует проезд на 25 километре трассы 300 километр – Фурманово, в Лазовском округе – на 13 километре Валентин – Глазковка.

В Хорольском округе невозможно проехать на 39 и 42 километрах Михайловка – Турий Рог, а также на 1 и 2 километрах Сибирцево – Жариково – Комиссарово.

Движение в Михайловском районе затруднено на следующих трассах: Хабаровск – Владивосток – Васильевка, Хабаровск – Владивосток – Песчаное, Хабаровск – Владивосток – Зеленый Яр.

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