На круглосуточный режим перевели оперативные службы Владивостока из-за непогоды

Дорожники убирают наносы грунта и следят за сетями ливневой канализации. Фото: vlc.ru

Оперативные службы Владивостока работают в круглосуточном режиме из-за непогоды. В крае действует штормовое предупреждение – уже второе за последние недели. Дожди различной интенсивности обрушились на Приморье. В дальневосточной столице за сутки выпало еще 36 миллиметров осадков, серьезных подтоплений и разрушений на данный момент нет.

«Уровень воды в реках Седанка, Богатая, Песчанка, Объяснения, Первая и Вторая находятся в норме. Превышения уровня воды, угроз подтопления не зафиксировано. В результате непогоды вчера оказались повалены два дерева в районе Бородинской, 41а и в посёлке Подножье, которые было оперативно убраны дорожной службой», – прокомментировали в Единой дежурной диспетчерской службе города.

На дороги столицы Приморья вывели более 110 единиц спецтехники. С последствиями удара стихия борются 120 рабочих муниципальной службы «Содержание городских территорий». Специалисты мониторят состояние сетей ливневой канализации, чтобы при необходимости спускать воду и прочищать их. Также дорожники убирают грунт, который намыло в разных районах города. Работы ведут на Океанском и проспекте100-летия Владивостока, Стрелочной, Борисенко, Фадеева.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток» непогода наделала бед во многих районах Приморья. Размыты проезды, пострадали посадки и люди. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение дня. При этом возможно усиление ветра до 22 метров в секунду.

Специалисты администрации советуют жителям и гостям Владивостока по возможности не выезжать за город, не парковать авто рядом с большими деревьями и подпорными стенами, а также вблизи рекламных конструкций. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными, учитывая погодные условия. Отдыхающим рекомендовано покинуть побережье.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или 2222-333.

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