В Приморье погибли два мальчика, их затянуло потоком воды в трубу

В Приморье бушует стихия (снимок из архива). Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае непогода унесла еще две жизни. Сначала погибла женщина из Уссурийска, утонув в большой луже. Теперь стало известно о смерти двух детей. В селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев. Мальчикам было 13 и 12 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Следственном комитете Приморского края редакции подтвердили информацию, в скором времени в ведомстве будут готовы поделиться подробностями этой трагедии. Данным делом также занялась прокуратура.

По предварительной информации два брата проводили время у обочины дороги на расстоянии около одного километра от села. Ребята заигрались и одного из них затянуло в водопропускную трубу потоком воды, разлившейся в результате паводка. Второй мальчик бросился на помощь, но тоже погиб.

Обновление

Тела мальчиков нашли. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дети гуляли одни. При этом один из них залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды. Второй брат бросился на помощь. Оба ребенка утонули. В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

11 августа в Приморье продолжают лить дожди. Тайфун KHANUN заявился в наш регион в ночь на 4 августа и продолжает приносить беды. Размытые дороги, утопленные машины, разрушенные мосты, залитые водой подъезды и часть дома – это лишь малая часть того, что случилось в крае. Тем не менее синоптики обещают улучшение погоды на выходных. На большей территории края существенных осадков не ожидается, только местами могут отмечаться небольшие дожди.

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