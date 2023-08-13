Орет сирена: жителей Уссурийска оповещают об эвакуации

Людей просят быть готовыми к эвакуации. Фото: принтскрин видео.

В подтопленном Уссурийске снова звучат сирены. Жителей района Междуречье оповещают о возможной эвакуации из-за подъема уровня воды. За все время в городском округе эвакуировали уже более 1000 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам местных жителей, это связано с прорывом дамбы в Уссурийске. Активно прибывает вода в районе Междуречья. Населению предлагают взять документы и готовиться к эвакуации.

Уссурийск, который в пятницу сильно пострадал от удара стихии, продолжает топить. Утром в субботу прорвало дамбу в микрорайоне Семь ветров. Вода стремительным потоком ринулась на улицы и без того затопленного города.

Жителей улиц, находящихся в зоне подтопления, просят взять с собой документы, вещи первой необходимости, запас продовольствия, покинуть жилище и, по-возможности, выдвигаться к ближайшему пункту временного размещения. Их адреса: МЦКД «Горизонт», Ленина, 80; ЦКД «Искра», Владивостокское шоссе, 26-а.

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