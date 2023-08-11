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Происшествия11 августа 2023 15:18

Ожидается большая волна паводка: жителей затопленных районов Уссурийска эвакуируют

В затопленном Уссурийске началась эвакуация
Ярослав ЮРИН
Стихия нанесла серьезный удар по Приморью.

Стихия нанесла серьезный удар по Приморью.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Администрация Уссурийского городского округа, который оказался сильно подтоплен, объявила об эвакуации жителей низменны районов в пункты временно размещения. В ближайшие часы на город может обрушиться большая волна паводка из-за выхода из берегов реки Раздольная. Горожан просят не паниковать и взять с собой необходимые вещи. А тех, у кого есть лодки и высокопроходимая техника просят прийти на помощь к оказавшимся в беде землякам.

По сообщению администрации Уссурийска, новая волна паводка ожидается через 3-4 часа. Жителей улиц, находящихся в зоне подтопления, просят взять с собой документы, вещи первой необходимости, запас продовольствия, покинуть жилище и, по-возможности, выдвигаться к ближайшему пункту временного размещения.

ЧППроисшествия: СТИХИЯ