Стихия нанесла серьезный удар по Приморью. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Администрация Уссурийского городского округа, который оказался сильно подтоплен, объявила об эвакуации жителей низменны районов в пункты временно размещения. В ближайшие часы на город может обрушиться большая волна паводка из-за выхода из берегов реки Раздольная. Горожан просят не паниковать и взять с собой необходимые вещи. А тех, у кого есть лодки и высокопроходимая техника просят прийти на помощь к оказавшимся в беде землякам.

По сообщению администрации Уссурийска, новая волна паводка ожидается через 3-4 часа. Жителей улиц, находящихся в зоне подтопления, просят взять с собой документы, вещи первой необходимости, запас продовольствия, покинуть жилище и, по-возможности, выдвигаться к ближайшему пункту временного размещения.