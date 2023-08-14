Домой на гидроциклах, прячемся на крышах: как жители Приморья справляются с последствиями непогоды

В Уссурийске общий уровень воды снизился на 120 сантиметров. Фото: telegram/otpodussur.

Жители Приморья по-прежнему продолжают сталкиваться с последствиями непогоды, которая обрушила свой удар на Приморье в пятницу, 11 августа. Одним из наиболее пострадавших городов стал Уссурийск, в минувшие сутки здесь эвакуировали более 1000 человек. О том, какая обстановка в регионе 14 августа, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Уссурийске общий уровень воды снизился на 120 сантиметров, подтопленными остаются следующие районы: «Междуречье», «Семь ветров», «Загородное», район Солдатского озера, район парка «Зеленый остров», район Автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами.

Специалисты восстанавливают электроснабжение в домах на Агеева, 56, 58, Раздольная, 10, 10а, Первомайская, 79, Крестьянская, 179 и по улице Герасимчука. Нет воды в селах Утесное и Красный Яр.

В некоторых домах восстанавливают электричество. Фото: telegram/otpodussur.

Проезды доступны через Пушкинский и Комсомольский мосты, тоннели по Садовой и Раковской и улице Московская. Отсутствует дорожное сообщение с Алексей-Никольским, Борисовкой, Краснояркой, Пуциловкой, Пушкинсо.

В городском округе Спасск-Дальний на реке Кулешовка уровень воды достиг 341 сантиметра, а на Спасовске – 267 сантиметров. Сохраняется перелив дороги под железнодорожным мостом на улице Кулешовская.

По-прежнему в детском саду «Сказка» на Ленинской, 7, и в доме детского творчества на Ленинской, 28, работают пункты временного размещения для пострадавших от паводков. Здесь находятся 69 человек, среди них – десять юных приморцев.

С 14 по 15 октября администрация округа будет принимать заявления жителей, которые пострадали из-за ЧС. Обратиться можно в мэрию по адресу Борисова, 17, на 1 этаже. Обращения принимают каждый день с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт и документ на право собственности на жилье.

В Октябрьском районе всех людей, которых эвакуировали, из ПВР в кинотеатре «Нива» перевезли в общежитие колледжа на улице Советов, 68. Здесь остаются 93 человека, в том числе 4 детей, из них 15 ребят до 5 лет. По словам главы муниципалитета Александра Камленка, жителям нужна повседневная и домашняя одежда больших размеров (от 52 и больше), полотенца, для юных приморцев можно принести раскраски, карандаши и фломастеры, чтобы они могли отвлечься от стресса.

На территории района пострадала трасса на Заречное, потоки воды разрушили полотно. Местные власти принимают все необходимое, чтобы восстановить проезд.

В пострадавшие от паводка районы края отправили 200 тепловых пушек, также регион получит бензиновые генераторы, мотопомпы, теплопушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глубоко и сносит течением: очевидцы показали, что происходит на трассе Владивосток – Хабаровск из-за ливня

Федеральная дорога из Владивостока в Хабаровск ушла под воду из-за обрушившихся ливней (подробнее)

Машины тонут, вода пробралась в дома: сводка погодных происшествий в Приморье на 11 августа

Приморский край продолжает уходить под воду из-за тайфуна KHANUN (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.