В затопленное Приморье с Сахалина доставили тепловые пушки и другое оборудование

Оборудование доставили на самолете с Сахалина. Фото: принтскрин видео.

В Приморский край прибыла первая партия оборудования для откачки воды и просушки домов в пострадавших от паводка населенных пунктах. Борт с Сахалина доставил тепловые пушки, генераторы, насосы и другое оборудования, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор поблагодарил сахалинского коллегу и всех жителей Сахалинской области за быстрый отклик на просьбу о помощи. В ближайшее время еще 200 тепловых пушек доставят из Амурской области.

МЧС России сообщило, что из федерального резерва ведомства в субъектах Дальневосточного округа в Приморье уже передано 300 тепловых пушек, 100 мотопомп для откачки воды и 240 дизель-генераторов.

«Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован», – рассказали специалисты краевого министерства по делам ГОЧС

В наиболее пострадавших от паводка районах работают группы МЧС России, которые откачивают воду и помогают людям, отказавшимся покинуть свои дома – раздают им воду и продукты питания.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС на пострадавших территориях координирует восстановительные работы, встречается с местными жителями и контролирует условия проживания людей в пунктах временного размещения.

Ведомство ведет постоянное информирование населения об изменении гидрологической обстановке, эвакуацию населения, оказание финансовой помощи гражданам и оценка материального ущерба.

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