Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о надвигающемся тайфуне LAN

В некоторых районах края не исключены грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, стоит ли жителям Приморья опасаться тайфуна LAN. По словам главы Примгидромета, в ночь на 15 августа вихрь пройдет над островом Хонсю, примерно над городом Осака, а утром 16 числа выйдет в Японское море. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился Борис Кубай, тайфун начнет терять свою силу, в итоге он сменит свое направление с севера на северо-восток, на острова Хоккайдо и далее на Охотское море, а вместе с собой унесет к востоку очаги интенсивных ливней.

«Одновременно с продвижением тайфуна на северо-восток, располагающийся над Приморьем полярный фронт будет пытаться сблизиться с тайфуном и обогатиться его влагой, что, скорее всего, может получаться над восточными и особенно северо-восточными районами края, где не исключены сильные дожди. На остальной территории края 16 и 17 августа дожди будут, в основном, умеренными», – добавил синоптик.

Траектория тайфуна. Фото: Примгидромет.

По информации Примгидромета, до середины недели во многих районах края ожидаются дожди разной интенсивности, также не исключены грозы. Минимальная температура воздуха достигнет +13…+20°C, а максимальная +19…+28°C.

В четверг, 17 августа, тайфун LAN вызовет на востоке Приморья сильные дожди, в остальных районах края ожидаются кратковременные осадки. Из-за непогоды на реках восточного побережья уровень воды поднимется на 0,6-1,2 метра.

В пятницу, 18 августа, фронтальные разделы покинут Приморье, после них в регион ворвется гребень тихоокеанского антициклона. Ночью осадки не ожидаются, температура воздуха поднимется до +16…+22°C. Дожди пойдут после полудня, а столбики термометров покажут до +25…+32°C.

Напомним, что 11 августа на край обрушились сильные осадки, из-за которых улицы многих городов начали уходить под воду. Жители Приморья до сих пор сталкиваются с последствиями удара непогоды.

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