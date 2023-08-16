Помощь всей Россией: вся страна переживает за зверски избитую молодую маму на Камчатке

Дмитрия уже доставили к следователю. Фото: принтскрин видео.

Вопиющий случай, произошедший на Камчатке, буквально взорвал социальные сети всей страны. Жители России активно обсуждают зверское избиение девушки-бармена, которое случилось в поселке Сокоч в Елизовском районе. Видео, разлетевшееся в интернете, всколыхнуло общественность. Люди нашли страницу Дмитрия в соцетях и атакуют ее гневными комментариями. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Многие из посланий, которые оставляют жители страны, опубликовать мы не можем, из-за нецензурной лексики и злостных пожеланий. Но записи на его страничке оставили и знакомые Дмитрия:

«Эх Димка. Я думала, ты давно завязал с алкашкой. Сестру твою жаль, за то, что ты таким стал. Бухал, бухал и добухался».

Среди комментаторов нашлись и те, кто хочет помочь пострадавшей Софии:

«Нужно написать ей хорошего от людей. У нее же ребенок, может деньги нужны. Бедная девочка, дай бог оправиться от этого. Если он соскакивал с отсидок – возможно нужен адвокат, чтобы еще и за моральный вред грамотно подать».

Но спустя несколько часов все комментарии со страницы Дмитрия исчезли, кто их удалил, остается загадкой, ведь мужчина несколько лет не заходил в свой аккаунт.

Отметим, что у Дмитрия есть долги, «КП – Дальний Восток» проверила информацию на сайте судебных приставов. Суммы не огромные, но висят с 2020 года. Знакомые мужчины рассказали, что он пытался открыть бар в Краснодаре, но затея потерпела крах и нахватав задолженностей, он решил улететь на Камчатку.

Напомним, что Дмитрия уже задержали и завели на него уголовное дело по статье за покушение на убийство, по которой ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15.

Отметим, что тема оказалась настолько громкой, что ей заинтересовалась федеральная полиция.

«Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и при содействии сотрудников Росгвардии задержали его. Фигурант доставлен в следственные органы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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