«Я таких как ты резал и убивал»: зверски избитая на Камчатке девушка оказалась не первой жертвой криминального повара

Жуткие кадры избиения девушки разлетелись по соцсетям. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке повара, который едва не устроил поножовщину в кафе, избив до полусмерти свою коллегу, отправили в СИЗО на два месяца. На Дмитрия Рязанова завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Вопиющий случай произошел в кафе в поселке Сокоч Елизовского района. Там 41-летний мужчина работал поваром, а его жертва барменом. Между коллегами произошел конфликт. Бармен сделала повару замечание по поводу его нетрезвого состояния. Словесная перепалка переросла в нечто ужасное. Прямо на кухне под прицелом камер видеонаблюдения Дмитрий чуть не убил Софию.

По словам обвиняемого, девушка потушила об него сигарету. «Ты об кого бычки тушишь, тварь?!», – орет взбесившийся Дмитрий и наносит удары беззащитной по лицу кулаками и ногами. София лежит молча в луже крови. Рязанова пытались остановить его знакомые, слезно просили: «Димочка, перестань. Ну что мне для тебя сделать?». Оттащить не могли. А Димочка продолжал безжалостно наносить удары и схватил ножи. Самое страшное – в какой-то момент, когда весь этот кошмар только начался, на кухню заглянула женщина, увидела, как бьют девушку и... просто закрыла дверь. Она потом появилась в кадре еще раз, но на нее прикрикнули, и она ушла. На помощь никто кроме знакомых дебошира не пришел, если это можно назвать помощью.

Повар-неадекват, как оказалось, не первый раз набрасывается на беззащитных девушек. В 2005 году от его рук пострадала жительница Краснодара. Отметим, что у Дмитрия есть долги, «КП – Дальний Восток» проверила информацию на сайте судебных приставов. Суммы не огромные, но висят с 2020 года. Знакомые мужчины рассказали, что он пытался открыть бар в Краснодаре, но затея потерпела крах и нахватав задолженностей, он решил улететь на Камчатку.

Кухонный изверг теперь ждет решения суда, а его жертва госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. Добавим, перед тем, как его отправили в СИЗО, он попросил обратить внимание на его хорошую сторону перед вынесением приговора. Где там хоть что-то хорошее, уже разберутся адвокаты.

«Состояние пациентки стабильное. Она находится в сознании, может передвигаться самостоятельно. Наши основные задачи – оперативное лечение. Ситуация с первых минут находится на моем контроле и губернатора Владимира Солодова», – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

Редакция пыталась связаться с родными обвиняемого, чтобы выслушать их сторону конфликта. Пока страницу Дмитрия не заблокировали, его знакомые писали, что он злоупотреблял алкоголем, и вот к чему все привело. Хотя близкие пытались его вразумить. Дозвониться нам так и не удалось.

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