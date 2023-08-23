Дворы во Владивостоке затопило. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Осадки ударили по Приморскому краю в ночь на 23 августа. На утро сложная ситуация наблюдается на дорогах в четырех муниципалитетах. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, отрезаны от транспорта как минимум два села.

Ухудшается обстановка в Хорольском, Октябрьском округах, в Лесазаводске и Михайловском районе. К селу Хороль проезда нет, выставлены посты ГИБДД на 42 километре автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог.

«Кроме того, есть осложнения проезда для легковых машин на первом километре Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Приозерное и девятом километре Хороль – Новая Бельмановка – Лучки», – добавили в минтранспорта Приморья. До Уссурийска из Хороля сейчас не добраться.

Мост в Красноармейском районе. Фото: Telegram-канал Dps_vl

В Октярьбском округе пострадал подъезд к селу Покровка (от трассы Уссурийск – Пограничный), однако уровень воды падает. Доехать до населенного пункта можно через Галенки. Как уточнили в региональном минтранспорта, в Лесозаводском городском округе размыло подходы к мосту Хабаровск – Владивосток – Иннокентьевка. По сообщениям очевидцев, это произошло еще минувшим вечером. Иннокентьевка отрезана. Обслуживающая компания «ВСК №1» приступила к аварийному ремонту.

Не лучше ситуация в Михайловском районе. Затруднен на третьем километре Ляличи – Перелетное, четвертом километре Осиновка – Кремово – Нефтебаза и первом километре Хабаровск – Владивосток – Зеленый Яр.

Напомним, в крае 15 августа введен режим ЧС регионального уровня. Это позволит эффективно бороться с последствиями непогоды.

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