В крае объявлено штормовое предупреждение. Фото: telegram/gaahmo.

Новый мощный ливень обрушился на Приморье 23 августа. Жители края в социальных сетях рассказывают, что улицы городов вновь уходят под воду, сообщается также о затоплении дорог в Хорольском районе, размытии мостов в Лесозаводском округе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке дождь начался около 7 часов утра и уже затопил несколько улиц. Под воду ушли участки в районе стадионов «Строитель» и «Динамо», а также Калинина в районе «Радиоприбора», Партизанский проспект, Саратовская, Верхнепортовая в районе железнодорожного вокзала, Карьерная, Толстого, Луговая и другие.

В мэрии предупредили, что для ускорения слива воды дорожники открыли решетки ливневой канализации на Борисенко, Калинина, Фирсова, Иманской, Приходько, Фадеева, Адмирала Невельского, Космонавтов, в районе стадионов «Динамо» и «Строитель», на остановках «Седанка», «Зеленый остров». Водителей просят быть осторожнее на трассах и не совершать резких маневров.

В Уссурийске затопило проезд под мостом на Садовой.

В Хорольском районе перемыло проезд со стороны Благодатного, о чем рассказал глава муниципалитета Алексей Губайдуллин.

«Из-за обильных осадков почва напитана, вода не уходит в грунт, поэтому стоит в огородах, на придомовых территориях, возможно подтопление подвалов. В связи с переливами прошу жителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Переливы автодорог: Хороль – Ретиховка – Арсеньев: перелив с 10 по 13 километр; Михайловка – Турий Рог: 42 километр (объезд строящегося моста около села Благодатное) перекрыт; село Приозерное: трубчатый объезд моста перемыло», – сообщил глава в своем telegram-канале.

Сообщается также, что вновь размыт мост в районе села Иннокентьевка в Лесозаводском округе, который уже разрушался водой 4 августа.

По словам главы городского округа Спасск-Дальний Олега Митрофанова, из-за интенсивных осадков наблюдается напряженная обстановка. Оперативный штаб ЧС перевели в режим круглосуточной работы.

«Жителям, которые находятся в зоне подтопления, быть готовыми покинуть свои дома и отправиться в пункт временного размещения ДДТ на центральной площади (ул. Ленинская, 28). ПВР работают в круглосуточном режиме. Убедительная просьба, если возникнет необходимость эвакуации, собрать нужные вещи и документы, отключить электричество и покинуть свои дома», – добавил Олег Митрофанов.

Глава также предупредил, что возможны переливы дорог и подтопления.

Отметим, что синоптики объявили в крае штормовое предупреждение. По данным Примгидромета, 23 августа за 12 и менее часов в регионе выпадет 15-40 миллиметров осадков, а количество локальных осадков за такой же период времени составит 50 миллиметров.

Удар стихии также ожидается 25 августа. Из-за южного циклона в Приморье за 12 и менее часов выпадет 15-45 миллиметров, местами – 50 миллиметров.

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