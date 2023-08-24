СК завершил следственные мероприятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К завершению подходит громкая история с арестом экс-главы Дальневосточной федерации кудо и ММА Александра Ясина. Уже больше года он в СИЗО как главный подозреваемый по делу об организации одной из самых крупных ОПГ востока страны. На незаконно присвоенных землях семья бандита-спортсмена построила жилой дом, беседки, мини-парк, а также совместно с друзьями Александра Леонидовича владела несколькими торговыми центрами. О завершении расследования 24 августа сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю – пока что речь идет лишь о следственных мероприятиях в отношении неназванных участников ОПГ.

Дело Ясина – дело темное. В истории банды по (уже) официальным данным следователи нашли эпизоды нападений, организацию «крыши» для малого бизнеса, несколько эпизодов убийства и уклонение от уплаты налогов.

«По версии следствия, в период с 1990 года в городе Владивостоке была создана устойчивая вооруженная группа (банда) «Трифоновские», в которую вошли обвиняемые, данная преступная группа продолжала свою деятельность, в том числе связанную с извлечением дохода, до момента задержания ее участников. Помимо убийств бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях», – гласит сообщение регионального СУ СК.

Основой для задержания фигуранта в 2021 году стала громкая история убийства Олега Сединко, главы медиакомпании «Новая Волна», в 2002 году. Подробнее о возможных мотивах «КП» писала в отдельном материале. Тогда же арестовали нескольких подельников, которые скоро и отправятся на скамью подсудимых. Среди них, например, Игорь Ковальчук, киллер, обвиняемый аж в семи убийствах различных бизнесменов.

«Следствие установило, что Ковальчук вступил в банду в 1990 году, в 1992-2007 годах Ковальчук с подельниками незаконно покупал, передавал и хранил оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатку», – месяцем ранее сообщили в СКР.

А уже в 2022-м Ясина обвинили еще и в подлогах. Его компания – небезызвестная ООО «Буше» (более 40% принадлежит фигуранту) – не имела права использовать упрощенную систему налогообложения, не отправляла в ФНС декларации по НДС, налогу на прибыль и имущество. Общая неуплата дошла до солидных сумм – Ясин сэкономил больше 450 миллионов рублей. Напомним, торговые центры «Буше» – «Гранд» и «Союз» – решено снести. Cудебный процесс в отношении зданий завершился накануне, 23 августа, в пользу прокуратуры.

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