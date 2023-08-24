Потянулся за тапочком и чуть не погиб: в Приморье ребенка затянуло в водопропускную трубу

Детское развлечение едва не обернулось трагедией. Фото: принтскрин видео.

В Приморье после продолжительных ливней многие дороги превратились в подобие рек. Для автолюбителей – это беды, а вот дети резвятся и радостно кричат, когда проезжающая машина окатывает их водой. Вот только подобная забава едва не закончилась трагедией в Артеме. У мальчишки слетел тапочек во время игр у обочины дороги. Когда он потянулся за обувью, мощный поток воды затянул его в водопропускную трубу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам матери ребенка, ее сына пронесло течением воды через трубу под дорогой шириной около 10 метров и потащило бы дальше, но он успел ухватиться за дерево и задержался, стараясь выбраться. К тому же школьник профессионально занимается плаванием, благодаря этому он смог сориентироваться в трубе под водой. К тому же, на его счастье, под землей было небольшое расстояние около 10 сантиметров, он мог на несколько секунд подняться и набрать воздуха.

Друзья мальчика остановили проезжающий автомобиль, водитель выслушал перепуганных детей и бросился на помощь. Сейчас женщина пытается найти мужчину, чтобы выразить ему слова благодарности за то, что он спас ее сына. Редакция связалась с мамой мальчика, но пока подробных комментариев она дать не готова. Сейчас для женщины самое главное, что ее ребенок жив и здоров.

Огромное счастье для семьи, что беда обошла их стороной, хоть и была так близко. В селе Дальзаводское похожая история сложилась иначе. Двух братьев 12 и 13 лет засосало в водопропускную трубу, ребята не смогли выбраться и утонули. Все начиналось также: играли, один из школьников уронил тапочек, потянулся за ним и его забрала вода. Второй бросился спасать брата, но тоже погиб.

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