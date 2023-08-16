В Приморском крае во время наводнения унесло парня, его до сих пор не нашли

Примерно в этой местности пропал человек. Фото: принтскрин видео.

В Приморье узнали о еще одной жертве наводнения. Люди с 12 августа ищут тело 25-летнего жителя села Борисовка. Территория, где случилась трагедия, поросла травой, к тому же ее всю размыло, без помощи спасателей людям не справиться. На место выехала полиция и сотрудники ГО ЧС Уссурийска, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ГО ЧС Приморья по Уссурийску редакции рассказали, что люди просят квадракоптер, чтобы осмотреть местность с высоты. Изначально специалистам направили информацию, что пропал ребенок из детского дома, возраст не уточнили. Редакция связалась с поисковым отрядом «ПримПоиск». Там объяснили. Что это ошибка и на самом деле погиб совершеннолетний молодой человек. Его подхватил поток воды, и он не смог выбраться. Волонтеры также добавили, что на месте уже работает полиция, но тело пока не нашли.

Ранее из-за наводнений в крае погибло три человека. Посреди города в Уссурийске в луже утонула женщина, а в селе Дальзаводское в водопропускную трубку засосало двух детей. Два брата гуляли без присмотра взрослых, один из них уронил тапочек и потянулся за ним, в этот момент мощный поток воды забрал мальчика. Братик бросился за ним, но тоже утонул. Детям было всего 12 и 13 лет.

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