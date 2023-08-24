Как выглядит новый буксир «Владимир Сунгоркин»

Буксир прибыл во Владивосток 24 августа. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Во «Владивостокский морской рыбный порт» прибыло судно «Владимир Сунгоркин». Этот буксир получил свое название в честь журналиста, исследователя, редактора, издателя и большого ценителя Дальнего Востока. Владимир Николаевич много сделал не только для развития своей родной «Комсомолки», но и всего региона.

Мощный буксир способен развивать скорость 12 узлов, это больше 22 километров в час. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специально из Москвы на церемонию прибыли жена и сын Владимира Николаевича. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Буксир вполне соответствует масштабам личности Сунгоркина. Другого такого во Владивостоке нет. Два двигателя дают необходимую мощь, чтобы тащить за собой крупные морские суда. Особенности конструкции обеспечивают фантастическую для таких габаритов маневренность. Плюс скорость – 12 узлов, а иногда и выше.

Как выглядит новый буксир и как проходила церемония встречи судна, смотрите в нашем фоторепортаже.

Новое судно встретили по всем традициям, с оркестром. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– С первого взгляда понятно, что этот буксир мощный и надежный. Таким и был мой папа, – отметил сын Владимира Сунгоркина Григорий.

Григорий примерил на себя роль капитана. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– Мой муж был сильный, уверенный, вечно кому-то помогал, всегда чем-то занимался. И я надеюсь, что этот буксир будет таким же полезным людям, – поделилась во время церемонии жена Владимира Николаевича Татьяна.

Татьяна выступила с добрыми словами в память о муже. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Современный буксир будет служить во «Владивостокском морском рыбном порту» Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Капитан судна Антон Кузяев провел небольшую экскурсию по судну. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Идею назвать судно именем главреда «Комсомолки» предложил Сергей Дарькин, основатель «Тихоокеанской инвестиционной группы». Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Почетным гостям сделали памятный подарок. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Буксир прошел все необходимые испытания. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Участниками церемонии стали родные и близкие, представители порта, чиновники и бизнесмены. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

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