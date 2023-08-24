Мощный, как Сунгоркин, надежный, как Сунгоркин: именем главреда «Комсомолки» назвали уникальный буксир

«Владимира Сунгоркина» встретили духовым оркестром. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Владимир Сунгоркин – человек легендарный. Журналист, исследователь, редактор, издатель, он много сделал для развития Дальнего Востока. И в каком-то смысле символично, что сердце его остановилось тоже в этом краю. Во время экспедиции, посвященной исследователю Арсеньеву. Это случилось почти год назад.

«МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ. КАК ПАПА»

В четверг, 24 августа, во Владивостокский морской рыбный порт прибыл мощный буксир, получивший имя Владимир Сунгоркин. Теперь он будет здесь работать, и даже было бы правильнее сказать: служить людям. Как это делал сам Владимир Николаевич. На церемонии открытия гости проводили такую параллель. Ведь буксир тянет за собой тяжелые морские суда, которые больше его в десятки раз. Так и Владимир Сунгоркин тянул за собой «Комсомольскую правду», да и не только ее.

Для встречи буксира организовали церемонию. Она была не пафосной, потому что пафоса Сунгоркин не любил. Она стала очень человечной и теплой. И слова на ней говорили правильные.

Буксир получился по многим параметрам рекордным для региона. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– Мой муж был сильный, уверенный, вечно кому-то помогал, всегда чем-то занимался. И я надеюсь, что этот буксир будет таким же полезным людям, – сказала на церемонии жена Владимира Николаевича Татьяна.

Татьяна прилетела на церемонию из Москвы. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

– С первого взгляда понятно, что этот буксир мощный и надежный. Таким и был мой папа, –добавил сын Сунгоркина Григорий.

Сын Владимира Сунгоркина. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Говорили и о том, что идея назвать буксир именем Владимира Николаевича пришла к его близкому другу Сергею Дарькину – основателю Тихоокеанской инвестиционной группы, бывшему губернатору Приморья.

«ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛ»

Потом все участники пошли обследовать буксир. И он произвел на них большое впечатление. А ведь все эти люди ни на одном десятке кораблей побывали!

Мероприятие посетили друзья, родные, чиновники и бизнесмены. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Построили буксир в Китае, причем за такие сроки, что просто удивительно. Киль заложили в сентябре прошлого года, а уже в июле этого судно, по сути, было готово. Причем получилось по многим параметрам рекордным для региона. Другого такого во Владивостоке нет. Два двигателя дают необходимую мощь, чтобы тащить за собой крупные морские суда. 5200 лошадиных сил – это не шутки. А особенности конструкции обеспечивают фантастическую для таких габаритов маневренность. Плюс скорость – 12 узлов, это больше 22 километров в час. Для воды - более чем прилично.

Семья Сунгоркина осмотрела буксир, названный в его честь. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

И в этом еще не вся крутость «Владимира Сунгоркина».

– Это одно из самых безопасных судов в своем классе. Можно сказать – уникальное. Например, противопожарная система включает два лафета по 1200 кубов в час и еще есть пенный танк. Он на сотню метров может «выстреливать» водой, – говорит Рамин Гулиев, начальник портофлота ОАО «Владморрыбпорт».

Экипаж судна – 9 человек. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Капитан судна Антон Кузяев говорит, что главная «фишка» буксира – потрясающая маневренность.

– Наш буксир может крутиться на месте, двигаться боком, да и вообще в любом направлении, – говорит он с какой-то даже любовью в голосе. – Кроме того, он оказался резвым, хотя от него такого и не требуется. Мы шли из Китая шесть дней. Это, кстати, было непросто.

Потому что буксир проектировался не для морских переходов. Для него главное – маневренность. Испытали судно на прочность.

Одним словом, нести свою вахту на нем будут действительно счастливые люди. Какими были те, кого при жизни окружал своим вниманием сам Владимир Николаевич.

ТТХ

Длина: 32 метра.

Ширина: 12 метров.

Экипаж: 9 человек

Количество двигателей: 2.

Мощность двигателей: 5 200 (по 2 600 на каждый двигатель) лошадиных сил.

Валовая вместимость: 489 тонн.

Проектная скорость: 12 узлов.

Количество лебедок: две (75 тонн максимальная нагрузка на кормовую и 70 тонн – на носовую).

СПРАВКА «КП»

Владимир Сунгоркин был прирожденным журналистом и настоящим дальневосточником, человеком с непоколебимым характером. Родился в Хабаровске 16 июня 1954 года. В двадцать два года окончил Дальневосточный государственный университет. И тут же устроился собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Можно сказать, что уже первая запись в трудовой книжке определила его судьбу. Хотя из «Комсомолки» он уходил. В 1981 году работал собственным корреспондентом газеты «Советская Россия». Но в 1985-м вернулся в «Комсомолку» на должность заместителя редактора отдела. И остался здесь навсегда.

Владимир Сунгоркин за день до смерти. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Позже стал членом редколлегии. В столь молодом возрасте – редкость. Редактором был строгим и четким. Недоработки в текстах авторов выжигал каленым железом. Еще при советской власти стал заместителем главного редактора. В 1992 году общим собранием акционеров избран главным исполнительным директором Акционерного общества «Комсомольская правда», чуть позже стал председателем совета директоров, а в мае 97-го главным редактором газеты. «Комсомольская правда» и председателем Совета директоров в 1998-м.

При нем «Комсомолка» из черно-белой газеты превратилась в крупнейший медиахолдинг страны: с самым посещаемым в стране сайтом, огромной радиостанцией, издательством, печатающим десятки книг в год.

А еще он был прекрасным мужем, надежным другом и отцом пятерых детей.

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