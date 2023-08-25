У стадиона стоит машина полиции. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как и обещали синоптики, непогода обрушилась на Приморье 25 августа. Улицы краевой столицы уходят под воды, быстрые потоки сметают людей. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, какие дороги города оказались подтоплены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пешеходов и водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, особенно на затопленных участках на: Калинина в районе остановки «Калина Молл», Луговой, Авроровской, Спортивной, на Борисенко, 35, Фонтанной, 15а, у стадионов «Строитель» и «Динамо», а также на Маковского в сторону города. Именно по этим адресам трассы оказались наиболее пострадавшими из-за ливней.

В пресс-службе добавили, что на время перекрыто движение в районе стадиона «Строитель».

Водителям советуют выбирать альтернативные пути и не подвергать себя и окружающих риску.

Непогода в очередной раз нанесла свой удар по Приморью и его столице и принесла массу неприятностей. Не первый день машины уходит под воду, а люди вынуждены пересекать дождевые «озера». Подробнее о том, с какими трудностями столкнулись жители и гости Владивостока 25 августа, «Комсомолка» писала ранее.

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