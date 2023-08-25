Медведица напала на лодку с туристами на Камчатке

Встреча с бурыми – не редкость для Камчатки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная встреча с медведями на Камчатке могла закончиться серьезными неприятностями для людей. Разъяренная хищница несколько десятков метров преследовала лодку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неожиданную встречу с семейством косолапых запечатлели на видео туристы, катавшиеся на моторной лодке по одной из рек края. Где именно все произошло, установить пока не удалось. Выплыв из-за поворота, группа людей увидели на косе трех медведей – взрослую медведицу и двух медвежат, судя по их виду, двухлеток. Заметив людей и, видимо, испугавшись за детенышей, самка атаковала лодку. Она бросилась в сторону лодки, несколько десятков метров гналась за туристами по урезу воды, пытаясь добраться до транспортного средства. Отстала разъяренная мамаша только после того, как «моторка» скрылась за следующим поворотом.

Принтскрин видео.

Люди плыли по реке шириной всего в несколько метров. Если бы не надежный мотор и хорошая скорость, людей могли ожидать большие неприятности – медведица просто перевернула бы лодку, а справиться в воде с этим хищником у человека шансов нет. Видимо, понимая это, туристы сопроводили встречу весьма громкими испуганными криками и непечатными выражениями.

Напомним, по данным службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края, в регионе обитает 24,5 тысячи косолапых. Встречи людей с ними происходят регулярно и не всегда заканчиваются благополучно. «Комсомолка» писала, как в конце июля медведи несколько раз нападали на людей и домашний скот

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