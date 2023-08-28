Трудоустроят, поселят и отблагодарят надбавками: в Приморье ждут молодых специалистов

В край привлекают кадры с других регионов России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приморье активно развивается и преображается, но качественный рост невозможен без хорошего образования, которому в регионе уделяют пристальное внимание. Ежегодно правительство края выделяет значительные средства на развитие этой сферы – привлечение молодых специалистов, поддержку существующего кадрового резерва, выплаты и надбавки за повышение квалификации и наставничество. Словом, грамотным учителям в крае рады. Подробнее о мерах поддержки молодых педагогов рассказала первый заместитель министра образования Приморского края Ирина Бушманова.

Ирина Бушманова ответила на актуальные вопросы. Фото: «ВКонтакте» Институт воспитания | ФГБНУ ИИДСВ РАО.

– Какие меры поддержки преподавателей на сегодняшний день существуют в Приморье?

– С 2019 года действует краевой закон о предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, в рамках которого предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам, наставникам, компенсация найма жилья и санаторно-курортного лечения. За пять лет его реализации в учреждения края трудоустроились 1542 человека.

Для поддержки опытных педагогов в 2023 году введена новая мера – при успешном прохождении добровольного тестирования в форме ЕГЭ на 100 баллов, педагог получает 10 000 ежемесячно в течение учебного года. Данная мера поддержки введена по инициативе губернатора края Олега Кожемяко в рамках проведения мероприятий по повышению качества общего образования в школах.

Также реализуется программа «Земский учитель». За период с 2020 по 2022 годы на работу в общеобразовательные организации Приморского края устроились 72 учителя разных квалификаций. В 2023 году к исполнению профессиональных обязанностей приступили еще 37 педагогов. Учитывая, что главной проблемой остается жилье, на территории края активно строятся многоквартирные жилых домов и предоставляется служебное и ведомственное жилье. За 2021-2023 годы педагогам предоставлено более 182 квартир. В сельской местности для учителей компенсируют стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса. Эти меры поддержки способствуют привлечению молодых специалистов.

– Губернатор предложил новую меру поддержки для участников федеральной программы «Учитель для России». Сколько человек участвуют в ней в этом году?

– В Приморском крае участникам программы «Учитель для России» получают ежемесячную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Эта мера поддержки

предоставляется в течение двух лет, исчисляемых со дня трудоустройства специалиста в образовательную организацию по основному месту работы на штатную должность педагогического работника не менее одной ставки.

В этом году в ней участвует 13 учителей. Данная мера позволяет привлекать в Приморский край педагогов со России.

– Какие меры социальной поддержки существуют для педагогов, призванных на военную службу, в том числе в рамках СВО?

– На них распространяются все меры социальной поддержки, предусмотренные в данном случае. Ранее на очередном заседании Законодательного Собрания региона заместитель председателя правительства – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова доложила об изменениях в законе «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края». За специалистами сохранится право на компенсацию расходов за наем или поднаем ими жилого помещения в пределах существующего срока службы.

– Какие единоразовые выплаты молодым учителям действуют в крае?

– Краевым законом о предоставлении мер социальной поддержки молодым педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций Приморья предусмотрена единовременная денежная выплата. Ее размер – от 250 до 440 тысяч рублей. Сумма устанавливается в зависимости от уровня образования, успеваемости, территориальной расположенности образовательного учреждения в диапазоне

– Могут ли молодые педагоги повысить свою квалификацию в Приморье?

– Для этих целей в Приморском крае работает краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (ПКИРО).

– Расскажите о грантовой поддержке молодых учителей в Приморье. И как податься на грант?

– Действительно в Приморском крае существует механизм грантовой поддержки учителей. Так, например, ПКИРО каждый месяц готовит календарь грантовых событий Российской Федерации. Все педагоги, желающие поучаствовать, могут зайти на официальный сайт ПКИРО и выбрать там подходящую для себя программу.

– В регионе существуют выплаты за наставничество. Расскажите, есть ли отклик среди опытных педагогов?

– В Приморье существует мера социальной поддержки за наставничество в виде ежемесячной выплаты в размере пять тысяч рублей в месяц в течение одного года. Она предоставляется высококвалифицированному педагогическому работнику, назначенному для сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста в соответствии с утвержденным индивидуальным планом адаптации в первый год его работы в образовательной организации. Таким образом, опытные педагоги идут в наставники, тем самым помогая молодым коллегам.

Участие в адаптации молодых педагогов наставникам оплачивается отдельно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкретно

Стоит отметить, что за последние пять лет в Приморье значительно увеличились расходы на социально значимые направления. Пристальное внимание в крае уделяют образованию. Согласно отчету губернатора перед ЗС ПК, бюджет на эту сферу вырос на 75%.

– На развитие образования мы направили в 2022 году 34 миллиарда рублей. Приморский край поднялся с 72-го на 25-е место в рейтинге регионов Рособрнадзора по качеству образования. Этому способствует развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, оснащение современным оборудованием, развитие кадрового потенциала, – отметил глава региона.

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