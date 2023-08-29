Лез в самое пекло, пока другие снимали: житель Владивостока спас отца и его дочь из огня

Максим тоже получил ожоги. Фото: принтскрин видео.

«Любой порядочный человек так поступил бы на моем месте», – так начинает рассказывать о своем подвиге житель Владивостока Максим Иванов, на минувших выходных он спас из горящей квартиры девочку и ее папу. В четвертом часу утра мужчина возвращался с работы – Владивостокского морского торгового порта, как вдруг услышали детские крики. На Морозова, 7 из окна второго этажа выглядывала девочка, а за ее спиной зияло адское пламя, не раздумывая, приморец бросился на помощь. «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовала с героем, он рассказал нам, что произошло в то злосчастное утро, и как себя чувствует пострадавшая семья.

«Я не понимаю, как можно было просто снимать весь этот ужас и даже не вызвать пожарных. Повсюду пестрят видеоролики, а спасатели прибыли очень быстро именно после моего звонка. Значит никто не додумался позвонить, зато достали камеры. Но сначала я спас людей. Из окна валил дым, видно было огонь. Ребенок звал на помощь, я забежал к ним на этаж, к двери не проберешься, все заволокло смогом и горело. Поэтому я вскарабкался по решетке, зацепился за кондиционер, первую вытащил девочку. Еще подумал, что высота небольшая, но с ребенком на руках понял, нет, падать тут прилично, аккуратно спустил ее на землю. Затем забирал отца, в это время у него уже горели волосы, настолько сильно разыгралось пламя».

Максим Иванов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Максиму тоже досталось, но он говорит, что это несерьезно. «Подумаешь, поцарапался, обжегся. Представить не могу, как было семье страшно», – скромничает герой. По словам приморца, сейчас папа девочки лежит в больнице, ребенка передали его сестре. Мужчина пообещал помочь семье бесплатно установить двери и пластиковые окна, если им это потребуется. Ребенку он передал куклу, чтобы не грустила из-за сгоревших игрушек.

«В мирное время мне первый раз пришлось побывать в такой ситуации. А в Первую чеченскую кампанию я помогал людям таким образом неоднократно. Когда приехали пожарные я им крикнул, что надо эвакуировать людей. Из-за дыма никто не мог выйти из квартир. Мне кажется, пожар тушили около часа. Я рад, что никто не погиб».

Напомним, 28 августа в 03:54 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Морозова. Уже через девять минут на месте работали пожарные. Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств спасли 12 человек. Квартира пострадавшей семьи полностью выгорела, перед холодами отец и его дочь остались без крыши над головой. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Тем временем неравнодушные люди предлагают свою помощь в виде одежды, денег. Посуды, лекарств и всего необходимого. К тому же девочку теперь заново предстоит собрать в школу.

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