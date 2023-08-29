О пропаже юноши стало известно 27 августа. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели отряда КГКУ «ЦОД» завершили поиски пропавшего туриста на Авачинском вулкане. Тело погибшего нашли высоте 2400 метров, специалисты рассматривают вопрос о том, чтобы перевезти его тело по воздуху. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В ведомстве подтвердили, что пропавшим туристом оказался житель Санкт-Петербурга. О его пропаже на вулкане Авачинский сообщила его спутница еще 27 августа. В тот день они вместе взбирались на исполин, но поссорились и разошлись. Что именно после этого произошло с молодым человеком, неизвестно. Предполагаемой причиной смерти, по словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, стало падение.

Поиски начались ранним утром 28 августа. Искали туриста сотрудники МЧС вместе с двумя кинологическими расчетами и псом Леликом, специалистами КГКУ «ЦОД» и добровольцам из Камчатской федерации альпинизма и скалолазания.

Спасателям помогали волонтеры. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Поисковая группа решила разделиться. Часть отряда пошла по классическому туристическому маршруту, чтобы обследовать верхний участок лавового языка. Остальная часть команда отправилась по опасной тропе, чтобы исследовать участок со стороны поселка Радыгина. Работы завершились вечером, но продолжились на следующие сутки, 29 августа.

Поисковой группе пришлось разделиться. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С наступлением темноты 28 августа поиски временно прекратили. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Работы осложнялись плохой погодой. На высоте около 2000 метров спасатели и альпинисты попали в облако с осадками. Сначала шел дождь, затем снег. Когда мы были на высоте примерно 2500 метров, уже на конусе вулкана, по радиосвязи пришло сообщение о том, что первая группа нашла погибшего. К этому моменту конус был практически полностью в снегу», – поделился спасатель 2-го класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатскому краю Илья Измайлов.

В какой-то момент спасатели попали в облако с осадками. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тело туриста находится в расщелине, с подвижных склонов которой осыпаются камни диаметром от 0,5 до 3 метров.

В поисках помогал пес Лелик. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Напомним, как «КП» писала в отдельном материале, погибший – житель Санкт-Петербурга Максим Ч., студент БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. Попутчиков юноша искал в тематических группах, что подтверждают его странички в социальных сетях. На вулкан он поднимался с подругой, но ссора заставила девушку остаться у подножия горы и ждать парня. Однако тот не вернулся.

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