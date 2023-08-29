«Уплыл, его просто нет»: лютые дожди в Приморье снесли два моста в селе

Кадры с юга Приморья похожи на апокалипсис. Фото: Telegram-канал Маглипогода

В Хасанском районе ухудшилась паводковая обстановка из-за обильных дождей. Осадки вновь атаковали регион 29 августа, и югу Приморья вновь досталось сильнее остальных. Переправа в Андреевке не выдержала удара стихии, мост треснул, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Его просто нет, просто нет. Офигеть», – говорит за кадром ошарашенная очевидица.

Вскоре выяснилось, что в Андреевке рухнуло оба моста. Отрезаны от транспортной доступности большая часть села, Витязь и Рисовая падь. Каждый год здесь отдыхают тысячи туристов.

Напомним, в ночь на 30 августа осадки лишь усилятся. Штормовое предупреждение объявлено вплоть до 31 августа, в некоторых муниципалитетах началась эвакуация. Чтобы помочь региону справиться с ударом стихии, а затем и с ее последствиями, в подтопленные районы отправятся спасатели МЧС Росси с Камчатки и Хабаровска.

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