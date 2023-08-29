Помогать Приморью бороться с ливнями отправились спасатели с Камчатки и Хабаровска

Сперва спасателей доставили в Хабаровский край, после чего распределят по районам Приморья. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ливни совсем не собираются покидать Приморье и продолжают затапливать города и села края. Чтобы помочь региону справиться с ударом стихии, а затем и с ее последствиями, сюда отправятся спасатели МЧС Росси с Камчатки и Хабаровска. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатке, в Приморье от воды освободилось 33 жилых здания, 527 придомовых территорий и 2 дорожных участка, транспортное сообщение восстановили с 12 населенными пунктами.

В 12 муниципалитетах подтопленными остаются 89 жилых здания, 468 придомовых территорий, 4 участка дорог, отрезаны 12 муниципалитетов. В Дальнереченском районе и Ольгинском округе организовали лодочную переправу.

В округе Спасск-Дальний, а также в Уссурийском работают два пункта временного размещения, где находятся 136 человек, среди которых 29 детей.

Самолет Ил-76 с 50 камчатскими спасателями и 2 единицами техники уже прибыл в Хабаровский край. Отсюда специалистов амурского и камчатского центров распределят в наиболее подверженные угрозе подтопления районы Приморья. Подразделения МЧС уже работаю во Владивостокском, Артемовском, Октябрьском, Дальнереченском, Лазовском муниципальных образованиях и в других округах и районах.

Напомним, что с самого утра 29 августа в Приморье бушует ливень. В некоторых населенных пунктах проводят эвакуацию из-за угрозы паводков, а на востоке залива Петра Великого и юге района Поворотный – Золотой ожидается опасная высота волн – 4 метра. Во Владивостоке из-за непогоды пострадали более 600 домов, в столице края, как и в других городах, работают комиссии по оценке ущерба.

Последствия непогоды в крае устраняют не только с помощью оборудования МЧС, но и техники из Республики Беларусь.

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