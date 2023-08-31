Во Владивостоке в третий раз затопило детский сад

Садик уходит под воду уже в третий раз. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жители Владивостока, как и всего Приморья, продолжают бороться с последствиями стихии. Из-за ливней пострадали дома, школы, в итоге ученикам перенесли сроки начала занятий. Не повезло и детскому саду №19 на улице 2-я Строительная, 18б. Как уверяют родители, учреждение уходит под воду при каждом ливне. И за август оно тонуло уже три раза.

Взрослые считают, что причиной бедствий стали ремонтные работы по замене теплосетей. Разобраться во всем попытался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток», подробности – в материале.

По словам наших читателей, недавно на территории садика обновили теплосети, однако ремонт, утверждают родители, нарушил «герметичность» здания. С приходом циклонов учреждение «протекает». А после ливней, обрушившихся 29 августа, детский сад затопило до уровня колен.

«Из-за потопов садик уже закрывали 23 августа, на следующий день детей отправили в другое учреждение. Однако вернули обратно 25 числа, при этом ничего исправлено не было, а затопление повторилось», – сообщила рассерженная мама.

Иногда вода достает до колен. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Последствия подтоплений беспокоят не только родителей, но и местных сотрудников, особенно поваров, которые трудятся в экстремальных условиях. Как поделились с редакцией, на кухне замыкает провода, из-за чего работников бьет током.

Сетуют взрослые не только на ремонтные работы, но и на то, что не предпринимаются меры для исправления ситуации. Обеспокоенные за своих детей взрослые в итоге отправили обращение к мэру Константину Шестакову.

Шкафчики начали покрываться грибком. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Редакция решила выяснить, кто именно заменял теплосети и возможно ли помочь садику справиться с проблемами. В пресс-службе АО «ДГК» корреспонденту «КП» ответили, что компания не занималась работами на данном участке.

Также мы обратились в пресс-службу МУПВ «ВПЭС»:

«По этому адресу еще идет реконструкция, не факт, что садик топит именно из-за ремонтных работ», – заявили в ведомстве.

Родители готовят обращение в мэрию. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В мэрии «Комсомолке» ответили, что о ситуации знают, специалисты несколько раз приезжали в сад, в том числе и в недавние дожди, 30 августа. По словам представителей администрации, подтапливает первый этаж, однако он не задействован в образовательном процессе, а дети временно переодеваются в сухих помещениях.

Из-за частых потопов прогнили доски. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Безусловно, здесь мы проведем все необходимые мероприятия по восстановлению здания, в том числе просушку, приведем в порядок напольное покрытие. Обстоятельства и причины подтопления выясняются. По предварительным данным, это могут быть как нарушения при ремонте теплосетей, так и перегруженность ливневых канализаций из-за обильных осадков. В любом случае сейчас проводится проверка и по ее итогам будут организованы дальнейшие действия, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем».

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