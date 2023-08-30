Сюда не суйтесь: дороги в столице Приморья затопило после прошедших ливней

Из-за ливней пострадала и Вторая Речка. Фото: telegram/torprim.

Минувшим днем на Владивосток обрушились ливни, и до сих пор жители и гости города сталкиваются с последствиями непогоды. О том, какие районы приморской столицы сильнее всего пострадали из-за паводков, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сложная обстановка отмечается на объездной трассе Седанка – Патрокл в районе водохранилища. Из-за переливов на дороге в сторону города образовалась пробка. Также здесь городские службы убирают сошедший грунт.

Сложная обстановка и на въезде во Владивосток в районе остановки «Заря», дорожный затор тянется до Парка Победы.

В красный цвет окрашена дорога от остановки «Некрасовская» на путепроводе до Спортивного комплекса Восход.

На улице Гоголя в районе ВВГУ образовался большой промыв, который затрудняет движение автотранспорта. Напротив дома на Адмирала Кузнецова, 92, обрушился большой участок подпорной стены.

В районе Снеговой Пади под воду ушли дворы и детские площадки.

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