Провалились в зияющую дыру: в Приморье под машиной, где были мать с ребенком, снесло дорогу

Кадры с места ЧП. Фото: принтскрин видео.

В приморском поселке Лазо Дальнереченского района участок дороги через СПТУ прорвало потоком воды. В этот момент здесь проезжал автомобиль, в нем находилось три человека, включая ребенка, машину, как и землю, смыло с проезжей части.

Пожарные оперативно прибыли на место и спасли людей. По словам главы Дальнереченского городского округа Сергея Старкова, сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Дальнереченской ЦГБ. Мальчик в реанимации. Как пояснил главный врач, по результатам компьютерной томографии ребенка могут отправить во Владивосток.

Дорога на разрушенном участке перекрыта. Добраться в Лазо можно по федеральной трассе. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где в крае вода полностью размыла трассы и уничтожила мосты. Авиасообщение в крае осуществляется в обычном режиме, за исключением внутренних рейсов.

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