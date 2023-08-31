Приморцы ловят карасей на улицах голыми руками после наводнений

Удачная рыбалка. Фото: принтскрин видео.

В Приморье неподалеку от станции Угольная в поселке Трудовом люди ловят карасей голыми руками. Местный житель снял на видео эту необычную рыбалку и похвастался хорошим уловом. В его корзинке лежит около девяти рыб, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Это, кстати, не первый такой случай. В августе этого года в разных уголках края люди выходили с удочками чуть ли не к себе во двор. Настолько сильно поднялась вода, а ее обитатели поплыли, куда глаза глядят: в огороды и на улицы.

Хоть люди и находят свои радости в последствиях непогоды, но разрушительные ливни наделали много бед. Например, пострадал национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь». Потоки воды смыли мосты, животные, спасаясь от стихии, покинули опасные участки на крутых склонах.

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