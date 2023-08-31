В Барабаше открыли пункт раздачи гуманитарной помощи

Местные жители получают продуктовые наборы, воду и постельные принадлежности Фото: принтскрин видео.

В селе Барабаш Приморского края открыли пункт раздачи гуманитарной помощи. Местные жители получают продуктовые наборы, воду и постельные принадлежности. В местной школе для людей, пострадавших от наводнений, организовали бесплатное питание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Правительство края направило из Владивостока и Артема дополнительные административные комиссии, чтобы максимально быстро оценить ущерб, нанесенный паводком имуществу людей. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что выплаты получат все пострадавшие, а спасатели помогут людям навести порядок в домах.

Напомним, После прошедших в Приморье паводков в крае от транспортного сообщения отрезаны 42 населенных пункта и еще в шести южных районах Приморья ввели режим ЧС. Отметим, пострадавшие граждане, проживающие на территориях, входящих в границы ЧС, имеют право на ряд выплат в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу.

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