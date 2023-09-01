Сожрал тигр? В Приморье пропал человек, от него остались лишь телефон и ботинок

На место выехала группа охотнадзора. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье ищут пропавшего сторожа. По словам специалистов охотнадзора, мужчина работал в лесу на вахте неподалеку от села Черемшаны. Местные говорят, что в какой-то момент он перестал выходить на связь. Когда его решили проверить, у туалета нашли лишь ботинок и телефон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы предполагают, что приморца утащил тигр или любой другой дикий зверь. Предположительно, в лесу рычала тигрица, отсюда и теория о гибели от лап краснокнижной хищницы.

«На место происшествия выехала наша группа, люди работают, разбираются в ситуации», – рассказали редакции в ведомстве.

ОБНОВЛЕНИЕ

Редакции сообщили, что сторожа погубил не тигр, а другой дикий зверь. На мужчину напал медведь. Судьба хищника пока неизвестно. Скорее всего, его пришлось пристрелить.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье тигр напал на 26-летнюю девушку. Согласно сообщению Центра «Амурский тигр», пара вышла искать собаку, заметила примятую траву и кровавые следы. Здесь уже можно было прикинуть, что впереди ждет опасность, но, как уточнили в центре, девушка пошла изучать находку, а дальше и вовсе проигнорировала рев тигра. Это, конечно, звучит странно: насколько храброй для такого поступка нужно быть? Так или иначе, специалисты уверены, что хищник не просто так был агрессивен: либо защищал добычу, либо был ранен.

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Специалисты считают, что пойти на такой отчаянный шаг хищника заставила какая-то провокация (подробнее...)

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