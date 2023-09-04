Животные останутся без света и тепла: последствия тайфуна в приморском Центре «Тигр»

Кадры с места ЧП. Фото: принтскрин видео.

Непогода миновала Приморский край. Тем не менее количество осадков после тайфуна выпало поразительное – больше 15 тысяч. Этот результат побил все рекорды. И конечно же оставил после себя печальные последствия. От разрушительных дождей пострадал Центр реабилитации диких животных «Тигр». Вода уничтожила электрические кабели, близятся холода, и зверям светит печальная перспектива остаться без света и тепла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы получили смету на необходимые работы – стоимость составляет 350 тысяч рублей. Нужно поставить новые столбы для электричества и отремонтировать мост. Мы будем благодарны любой помощи и надеемся, что вместе мы сможем справиться с этой проблемой!», – обратились к людям сотрудники Центра.

Помочь можно на сайте организации, либо сделать пожертвование на карту «Тигра» (2200 1507 1703 4364) или получателя Аллы Владимировны К. (Сбербанк 4276 5000 1517 2636).

Последствия тайфуна также устраняют и на территории национального парка «Земля леопарда». Здесь разгребли водопады от валунов и упавших деревьев, расчистили настильную тропу от ила и грязи, для уборки даже пришлось использовать бульдозер.

Сотрудники «Земли леопарда» убирают территорию нацпарка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о поведении хищников во время паводков. Если вы проживаете в Приморье, скорее всего когда-то своими глазами увидели тигра в дикой природе, либо натыкались на видео от очевидцев с полосатого рандеву. Но после каждой такой встречи люди начинают паниковать – а что если хищники начнут выходить на оживленные улицы населенных пунктов? Есть ли повод для переживаний, и почему звери появляются на дорогах и близ поселений, редакции рассказали специалисты ФГБУ «Земля леопарда» и охотнадзора.

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