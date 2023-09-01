На кадрах тигриное семейство. Фото: принтскрин видео.

Если вы проживаете в Приморье, скорее всего когда-то своими глазами увидели тигра в дикой природе, либо натыкались на видео от очевидцев с полосатого рандеву. Но после каждой такой встречи люди начинают паниковать – а что если хищники начнут выходить на оживленные улицы населенных пунктов? Есть ли повод для переживаний, и почему звери появляются на дорогах и близ поселений, «Комсомольской правда – Владивосток» рассказали специалисты ФГБУ «Земля леопарда» и охотнадзора.

В Приморье сильные дожди лили весь август, неприятности непогода принесла не только людям, но и животным, которым пришлось бежать подальше от затопленных территорий. Так, например, 13 августа приморцы повстречали на дороге тигров.

«Дикие животные – тигры, леопарды, медведи и даже копытные – во время такой непогоды покидают опасные участки низин и долин рек, поднимаются на возвышенности, в первую очередь на крутые склоны сопок. Однако некоторые дороги, в том числе асфальтированные, также находятся на возвышенностях, в первую очередь на искусственных насыпях. Поэтому такие места могут привлекать зверей, стоит соблюдать скоростной режим», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.

Также эксперт отметил, что таким же образом животные чаще выходят к дорогам зимой – на них меньше снега. В целом же хищники делают так всегда. В наше время такие случаи на слуху, потому что у людей появилось больше инструментов для записи подобных ситуаций. У каждого в телефоне есть камера. А дикая природа способна позаботиться о себе в плане выживания во время природных явлений. Защищать окружающую среду в первую очередь нужно от влияния человека.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, в Приморье выходы тигров к человеку сейчас редки. Были встречи, но в лесу, где собственно животные и обитают. Недавний случай – ДТП, когда человек сбил тигренка на второстепенной грунтовой дороге в 100 метрах от границы Лазовского заповедника. Также многие помнят, как по соцсетям разлетелся видеоролик, нападения зверя на собаку в поселке Раздольное. И не так давно полосатый зверь загрыз на корову в Кавалеровском районе, но эту охоту никто не запечатлел.

«Вот и весь улов за лето. В дождь и из-за высокой воды диких животных проще встретить в лесу, так как им сложно услышать приближение машины или человека, а также учуять посторонних. Поэтому звери могут просто позже среагировать на появление чужаков».

Но может пора начинать осенний счет тигриных встреч? Очевидцы поделились кадрами, как неподалеку от села Сергеевка Партизанского округа три молодых хищника вышли на проезжую часть. Но пробыли они там недолго, посмотрели на автомобиль и скрылись в лесу.

«На видео тигрята, скорее всего их мать переходила дорогу первая и быстро скрылась, а вот детеныши более любопытные. Увидели машину и замешкались. Это совершенно нормально, когда в лесных массивах звери переходят дорогу», – прокомментировал Сергей Арамилев.

Но выяснилось, что видео встречи с тиграми оказалось фейком. Аналогичные кадры найдены на просторах интернета, опубликованы они в 2019 году.

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