Местность неприветливая, могла помешать погода: на Камчатке неделю не выходят на связь два опытных пропавших туриста

Один из вулканов Ключевской группы. Фото: Наталья ЛИНДЕР.

На Камчатке бьют тревогу. Двое туристов отправились покорять природу Ключевского парка и не вернулись. Маршрут мужчин пролегает через различные перевалы и вулканы. В назначенный срок, а именно 25 августа они должны были добраться до конечного пункта, но перенесли дату окончания пути. Последний раз они выходили на связь 27 августа, с тех пор от них нет никаких вестей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Тревожную новость сообщили сотрудники КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» в своих социальных сетях. Туристы 72-летние Александр Благуляк и Геннадий Кочкин вышли из поселка Ключи и должны были добраться до стоянки «Клешня» 25 августа, однако через два дня они позвонили с ледника Богдановича и сообщили, что из-за непогоды переносят контрольный срок и пребудут к месту назначения 5 сентября.

Александр Благуляк. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

И вот, на Камчатке уже вечер, а от туристов по-прежнему никаких вестей, хотя с последнего звонка прошла неделя.

«Они вышли на маршрут вдвоем. На территории парка Ключевской есть сложные участки, например, скалы, переходы. Одним словом, местность не очень приветливая для человека. Обитают здесь и медведи. Но мужчины опытные, были готовы ко всем условиям: проложили маршрут через кордоны, где есть условия для ночевок, источники воды, костровище», – рассказала корреспонденту «Комсомолки» специалист по связям с общественностью КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Александра Радченко.

Сотрудники учреждения публикуют информацию о пропавших в социальных сетях, связываются с другими туристическими группами, которые собираются или уже вышли в свои походы.

«Маршрут у Александра и Геннадия длинный, в пути их могли застать низкие температуры воздуха в конце августа или штормовая погода. Пока никаких прогнозов, но ясно одно – поход сложный».

Маршрут туристов. Фото: КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Редакция также связалась с поисково-спасательным отрядом. В ведомстве сказали, что поиски ведутся, планируется задействовать вертолет.

Информацию о местонахождении туристов можно сообщить в КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» по телефону 8-961-963-95-59 или в КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае»: 8-415-241-039

Напомним, что в конце августа на Камчатке вулкане Авачинский погиб молодой турист из Санкт-Петербурга. В пути он поругался со своей спутницей, ушел от нее и после этого пропал. Искали его два дня, но нашли лишь бездыханное тело.

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