«Отстаньте от нее!»: трогательное спасение нерпы от касаток сняли на Камчатке

Хищницы кружили смертельный танец вокруг нерпы. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке группа туристов проплывала на лодке, как вдруг заметила, что за нерпой охотятся две касатки. Обычно люди выходят в море, чтобы полюбоваться на этих морских хищниц, но в этот раз им предстояло вступить с ними в поединок за жизнь беззащитного существа, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Ластоногая как могла, пыталась догнать лодку. Тем временем вокруг нее кружили зубастые и голодные касатки. Несмотря на витающую в воздухе опасность, животное смогло сориентироваться и запрыгнуло на бортик судна. Тем временем люди, как могли, поддерживали перепуганного зверька.

«Давай, маленькая, забирайся, залезай, скорее, залезай! Отстаньте от нее!», – кричит человек, который снимает все происходящее на видео. В какой-то момент происходит чудо – нерпа забирается на лодку и спасается.

Слышно, как быстрее начинает работать мотор, судно удаляется как можно дальше от подводных хищниц, которых оставили без обеда. Глядя на эти кадры, невозможно остаться равнодушным к судьбе ластоногой. Да, с одной стороны, это вмешательство в природу, но с другой – нерпа ведь сама нашла путь к спасению, а значит, все сложилась, как надо. Счастливый день для милого морского обитателя.

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