Опубликовано видео перевозки и выпуска касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал мини-фильм о том, как выпускали первую партию узников «китовой тюрьмы» из Приморья. Напомним, что в конце июня две косатки и шесть белух после практически года в неволе были выпущены на свободу.

На видео сняты все этапы уникальной операции спасения мормлеков: погрузка китообразных в контейнеры в «китовой тюрьме», переезд в Хабаровск, затем перегрузка на баржу, сплав по реке и потом вновь на машины. Дорога из бухты Средняя, где содержались освобожденные животные, до мыса Перовского заняла около пяти дней. Выпустить касаток и белух помешал шторм, который бушевал в Охотском море два дня и разрушил построенные для моряков вольеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718510" frameborder="0"></iframe> Как выпускали первых косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)! другой источник

Времени ждать, пока вольеры восстановят, у ученых не было, поэтому приняли решение выпускать китообразных сразу. Освобождали косаток и белух через транспортную клеть, установленную между корпусами катамарана.

Первыми на волю отправились косатки - брат и сестра. Причем самка попыталась вернуться обратно в клеть за родственником, но увидя, что его тоже выпускают, остановилась и терпеливо ждала. Когда они оба оказались на свободе, то устроили эмоциональное представление, которое успели заснять ученые.

Затем на волю отпустили шесть белух. Они ушли в открытое заметно - нагнули глубоко под воду, проплыли по дну и выглянули в 150 метрах от места выпуска.

Отметим, что еще 8 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Выпустить мормлеков планируют на следующей неделе. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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