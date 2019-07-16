Еще три косатки из приморской «китовой тюрьмы» обрели свободу
Очередные узники «китовой тюрьмы» из Приморья после пяти дней пути к Охотскому морю обрели свобод, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Трех косаток выпустили в районе мыса Перовского, в Приморье остаются еще пять, а также 81 белуха.
Первую партию – двух косаток и шесть белух – выпустили еще в июне. Операцию по их освобождению начали в день Прямой линии Владимира Путина. Второй партии пришлось проделать тот же путь - сначала на грузовом автомобилем из бухты Средняя в Хабаровск, там их перегрузили на паром и доставили вниз по Амуру к месту следующей перегрузки, откуда снова автомобилем довезли на временную базу у мыса Перовского. Всего 1800 километров.
Животные преодолели 1800 километров до места выпуска. Фото: сайт ВНИРО
16 июля контейнеры прибыли на берег Охотского моря, китам дали отдохнуть от дороги, а затем начались процедуры подготовки к выпуску. Ветеринары на месте оценили состояние их здоровья как удовлетворительное. Ученые произвели промеры косаток, осуществили заборы кожных покровов на ДНК, анализов крови и выдоха, каждой особи установили спутниковую метку для дальнейшего наблюдения за поведением. Ведь никто еще никогда не выпускал такое количество китов на волю.
Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".
Животных выпускали двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего открыли путь на волю. Однако косатки не спешили уходить в открытое море, а остались у берега ждать выпуска взрослой самки. Уже втроем группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении. Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды. Затем расстояние между животными увеличилось до 200 метров, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море.
Спутниковая метка на плавнике. Фото: сайт ВНИРО
- В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них, - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.
Следующий этап выпуска состоится через две недели. В ближайшее время ученые определятся с количеством животных. Ранее сообщалось, что сначала на волю выпустят всех косаток – их в бухте Средняя осталось еще пять. Затем выпустят 81 белуху.
Две косатки не спешили уходит в море, а подождали выпуск третьей. Фото: сайт ВНИРО
Всех животных выловили летом прошлого года четыре частные компании для продажи в китайские океанариумы. После резонанса в СМИ суды признали разрешения, выданные Росрыболовством, незаконными, а отловщиков оштрафовали за нарушения правил вылова животных на 150 миллионов рублей. Правда, животных не конфисковали, а начали выкупать у отловщиков по 10 миллионов за костаку и по 3 миллиона за белуху. То есть владельцы «китовой тюрьмы» получат от ВНИРО за животных более 320 миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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