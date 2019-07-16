Еще три косатки из приморской «китовой тюрьмы» обрели свободу

Очередные узники «китовой тюрьмы» из Приморья после пяти дней пути к Охотскому морю обрели свобод, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Трех косаток выпустили в районе мыса Перовского, в Приморье остаются еще пять, а также 81 белуха.

Первую партию – двух косаток и шесть белух – выпустили еще в июне. Операцию по их освобождению начали в день Прямой линии Владимира Путина. Второй партии пришлось проделать тот же путь - сначала на грузовом автомобилем из бухты Средняя в Хабаровск, там их перегрузили на паром и доставили вниз по Амуру к месту следующей перегрузки, откуда снова автомобилем довезли на временную базу у мыса Перовского. Всего 1800 километров.

Животные преодолели 1800 километров до места выпуска. Фото: сайт ВНИРО

16 июля контейнеры прибыли на берег Охотского моря, китам дали отдохнуть от дороги, а затем начались процедуры подготовки к выпуску. Ветеринары на месте оценили состояние их здоровья как удовлетворительное. Ученые произвели промеры косаток, осуществили заборы кожных покровов на ДНК, анализов крови и выдоха, каждой особи установили спутниковую метку для дальнейшего наблюдения за поведением. Ведь никто еще никогда не выпускал такое количество китов на волю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720493" frameborder="0"></iframe> Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".

Животных выпускали двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего открыли путь на волю. Однако косатки не спешили уходить в открытое море, а остались у берега ждать выпуска взрослой самки. Уже втроем группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении. Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды. Затем расстояние между животными увеличилось до 200 метров, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море.

Спутниковая метка на плавнике. Фото: сайт ВНИРО

- В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них, - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Следующий этап выпуска состоится через две недели. В ближайшее время ученые определятся с количеством животных. Ранее сообщалось, что сначала на волю выпустят всех косаток – их в бухте Средняя осталось еще пять. Затем выпустят 81 белуху.

Две косатки не спешили уходит в море, а подождали выпуск третьей. Фото: сайт ВНИРО

Всех животных выловили летом прошлого года четыре частные компании для продажи в китайские океанариумы. После резонанса в СМИ суды признали разрешения, выданные Росрыболовством, незаконными, а отловщиков оштрафовали за нарушения правил вылова животных на 150 миллионов рублей. Правда, животных не конфисковали, а начали выкупать у отловщиков по 10 миллионов за костаку и по 3 миллиона за белуху. То есть владельцы «китовой тюрьмы» получат от ВНИРО за животных более 320 миллионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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