Получил пулю за оттоптанную ногу: вечер в уссурийском караоке-баре закончился перестрелкой

Полиция организовала проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приятное времяпрепровождение в одном из караоке-баров в Уссурийске закончилось перестрелкой. Из-за того, что 26-летнему посетителю заведения наступили на ногу, он решил наказать обидчиков выстрелом из травматического оружия, который ранее купил в магазине. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились с корреспондентом редакции в пресс-службе УМВД по Приморью, в полицию обратились сотрудники медучреждения и сообщили, что в больницу поступили два человека: мужчина с ранениями живота и девушка с травмированным плечом.

В караоке-бар приехали сотрудники полиции, чтобы узнать, что именно произошло. Когда завязался конфликт между раненым приморцем и 26-летним жителем Уссурийска последний достал травматическое оружие и выстрелил.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают очевидцев, чтобы выяснить все детали произошедшего. Мужчину с травматом задержали, в пресс-службе УМВД добавили, что он и не пытался скрыться.

Напомним, что «Комсомолка» писала о другом вопиющем случае в Уссурийске. Приморец хотел выяснить отношения со своим товарищем и взял с собой огнестрельное оружие. Однако он забыл, где живет мужчина, и решил вернуться домой. На обратной дороге он услышал музыку, доносившуюся в одном из бараков, постучал в нужную квартиру, чтобы сделать жителям замечание из-за шума, а в итоге во время конфликта выстрелил в хозяина помещения.

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