Ваше мнение – приоритет: жители Владивостока решат судьбу одного из мест города

Здесь появится благоустроенная территория. Фото: Администрация Владивостока

Дирекция общественных пространств Владивостока запустила 13 сентября опрос о том, каким хотят видеть жители города общественное пространство на Жигура, 4-6. В 2024 году это место вдоль домов приведут в порядок по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По итогам рейтингового голосования 2023 года территория вошла в перечень приоритетных для благоустройства, заняв 2 место с 11 922 голосами. Она находится рядом с остановкой общественного транспорта «Жигура». Раньше там проходили трамвайные пути, а сейчас пространство занято парковкой.

«Результаты опроса помогут нам учесть мнение горожан при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с ее будущими пользователями», – сообщили в Дирекции общественных пространств.

Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке. Он продлится до 15 октября.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как во Владивостоке запустили конкурс для дизайнеров, где главный приз – уикенд в апартаментах и 150 тысяч рублей. Молодых дизайнеров и архитекторов приглашают принять участие в конкурсе по созданию арт-объекта в знаменитом сухом бассейне отеля Vladivostok Grand Hotel and SPA.

Организатором конкурса «Архитектурный образ Владивостока» является сам отель, а также правительство Приморья, администрация Владивостока, ДВФУ, ВВГУ и Туристическо-информационный центр края. Да, можно было привлечь известных личностей в сфере архитектуры и дизайна, но город и край заинтересованы в том, чтобы развивать молодые таланты. Поэтому студенты и специалисты до 35 лет могут побороться за шанс представить свою работу в пятизвездочном отеле столицы ДФО.

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