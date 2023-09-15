В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове с конца августа

По словам очевидцев, хищник снова вышел к людям. Фото: социальные сети

Медведя, который с конца августа бродил с бидоном на голове в районе села Барабаш, застрелили. Информация об этом была опубликована местными жителями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

«Сотрудники «Земли леопарда» в операции не участвовали и привлекались только в светлое время суток для обездвиживания зверя в случае его нахождения. Пытались его отловить. Ночью наши специалисты не работали», – сообщили в пресс-службе национального парка.

Подробности инцидента в учреждении сообщить не смогли.

В сети появилась версия, что животное застрелили сотрудники охотнадзора после того, как обнаруженный в одном из строений поселка Барабаш зверь напал на них. В управлении по охране объектов животного мира и среды их обитания Приморского края эту информацию «Комсомольской правде» комментировать отказались.

Напомним, ранее в полиции и пресс-службе «Земли леопарда» уточняли, что поиски осложняются ливнями, которые часто шли в конце августа. Медведя несколько раз зафиксировали на камеры смартфонов местные жители, но от государственных инспекторов он ловко прятался.

Многих интересовал вопрос, как медведь выжил во время наводнений, еще больше пользователей сети интересовались, как же хищник ест. Оказалось (как позже объяснили сотрудники охотнадзора), он проломал дно бидона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.