На полях ВЭФ во Владивостоке заключили 373 соглашения почти на 4 триллиона рублей

В ВЭФ приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира. Фото: Мария КАЮРОВА

Восьмой Восточный Экономический Форум принесет в экономику Дальнего Востока около трех триллионов рублей. Почти 400 инвестиционных соглашений заключили в сферах горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, энергетики, освоения водных биологических ресурсов, строительства жилья и социальной инфраструктуры. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам ВЭФ, рассказал вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Юрия Трутнева, восьмой по счету ВЭФ подвел итоги десятилетия работы Министерства Российской Федерации по развития Дальнего Востока Арктики. В нем приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Японии.

В рамках форума инвесторы и региональные органы власти заключили 373 соглашения о реализации на территории федерального округа проектов на сумму в 3 триллиона 818 миллиардов рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что, по опыту прошлых лет, реализуется около 70% запланированных соглашениями проектов. То есть, в реальную экономику ДФО придет порядка 2,7 триллионов рублей.

Больше всего инвестиций получит Амурская область – регион подписал соглашений на 173 миллиарда рублей, Забайкалье – на 76 миллиардов, Хабаровский край – на 72 миллиарда, Приморье – на 56 миллиардов рублей.

Крупнейшим из проектов станет строительство угольного морского терминала «Порт Эльга» стоимостью 136 миллиардов рублей в Хабаровском крае.

ООО «Антей управление активом» получит 124 миллиарда рублей на строительство восьми судов-краболовов и создание двух комплексов портовой инфраструктуры, ООО «Русский краб» потратит 120 миллиардов рублей на строительство еще десяти краболовов.

На Сахалине и в Якутии реализуют несколько проектов по строительству жилья и социальной инфраструктуры по программе «Дальневосточный квартал».

В Амурской области EN+ Group, Корпорация по развитию Дальнего Востока и правительство региона договорились построить ветроэнергетический комплекс мощностью до одного гигаватта, с годовой выработкой «зеленой энергии» до 3,5 миллиардов киловатт-часов.

Юрий Трутнев подчеркнул, что для успешного развития экономики Дальнего Востока необходимо увеличить численность постоянно проживающего здесь населения. Для этого полпред намерен экономическими методами уменьшать количество людей, работающих в регионе вахтовым методов, стимулировать собственников предприятий строить дома и создавать благоприятные условия для жизни работников и их семей. В пример он привел Амурские газоперерабатывающий и газохимический заводы, построившие для своих сотрудников целые города с развитой социальной инфраструктурой.

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