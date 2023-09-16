Фотосессию с опасным морским хищником устроили жители Приморья

Некоторые осудили поступок приморцев. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Иногда отдых на море может закончиться встречей с подводными обитателями. Так в Приморье в бухте Триозерье на суше оказалась акула. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Хищница не сама заплыла на берег. По словам очевидцев, она попалась в сеть около пирса, это увидели отдыхающие и доставили ее на сушу.

И пока некоторые решили не рисковать и фотографировали акулу издалека, другие делали селфи рядом с ней. Были и те, кто осмелился подойти совсем близко, чтобы потрогать морскую хищницу.

Наделав множество снимков на память, приморцы отпустили акулу.

Между тем в социальных сетях происходящее вызвало неоднозначную реакцию. Одни удивлялись, почему хищная рыба не вела себя агрессивно, другие же осудили поступок отдыхающих, которые не только вытащили ее на берег, но и всячески трогали.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что рыбаки сняли на видео прыжок акулы.

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