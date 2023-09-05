Разве акула так прыгает? Видео с морским обитателем в Приморье вызвало споры в соцсетях

Некоторые предположили, что на видео дельфин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморские рыбаки сняли на видео удивительное событие – выпрыгивающую из морской воды акулу. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал множество споров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое, что смутило многих приморцев, это цвет воды, мол, не таким ярким он должен быть после прошедших ливней. Но больше всего споров вызвал вопрос: действительно ли это акула или все-таки дельфин? Мнения людей разошлись, каждый приводил свои аргументы, но к общему выводу никто не пришел.

Знакомая авторов ролика – Светлана (имя изменено), заявила, что это не дельфин:

«Они ловили окуня между мысом Поворотным и бухтой Шепалова, клюнула эта акула. Понимая, что она попалась естественно начала сопротивляться. Закончилось тем, что ребятам пришлось обрезать снасть и ушла она в свою стихию. Я сама огромное количество времени провожу в море и такие события для нас рыбаков вообще нет ничего необычного».

Корреспонденту «Комсомолки» в ННЦМБ ДВО РАН подтвердили, что это акула, но какой именно вид, сказать сложно.

«Акулы часто атакуют снизу, а так как у них нет тормозов, естественно могут выскочить из воды».

Отметим, что это не первый раз, когда эти хищные рыбы выпрыгивают из моря. Подобное происходило возле острова Ханган, что в районе Большого Камня, когда жители встретили акулу мако.

«Высота ее прыжка достигает 6 метров. Этот вид здесь можно встретить довольно часто. Опасность для людей она может представлять, но, разумеется, не наравне с белой акулой. Мако не способна растерзать человека, но схватить и покалечить ребенка или подростка вполне может», – рассказывал профессор Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

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