В акватории Владивостока люди повстречали белух

Белухи. Фото: принтскрин видео.

15 сентября во Владивостоке закончится купальный сезон, люди ловят солнечные деньки, чтобы насладиться теплом и морем перед холодами. Так кому-то посчастливилось во время прогулки на гидроцикле повстречать двух белух, мормлеки проплыли под водным транспортом, показав свои белоснежные хвосты и спины, а затем отправились по своим делам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, встреча произошла в проливе Старка, разделяющем острова Русский и Попова. Девушка успела снять белух на камеру и призналась, было немного страшно, когда эти морские существа так близко подплыли к ним. Но многие в Приморье знают, что эти китообразные безобидны и даже спокойно позволяют себя гладить, хотя не раз говорилось о том, что этого делать нельзя. Так как они просят таким образом у людей покушать, а их задача – добывать себе пропитание самостоятельно.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как небольшая стая из трех особей заплыла в бухту Художников, которая находится недалеко от Тавайзы. Несмотря на все предупреждения, отдыхающие на пляже люди не упустили возможности поплавать с млекопитающими.

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