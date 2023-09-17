Ким Чен Ына встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: ЦТАК

Ким Чен Ыну преподнесли бронежилет и набор беспилотников. Такой подарок лидеру Северной Кореи сделал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

У специального бронежилета, разработанного в Приморском крае, есть зоны защиты грудной клетки, плеч, горла и паха. При этом, как заверяют создатели, обмундирование значительно легче многих аналогов. Также северокорейскому лидеру вручили несколько видов дронов: пять беспилотников-камикадзе, а также самолетный «разведчик» вертикального взлета «Герань-25». По информации правительства Приморья, такие БПЛА тоже производятся в регионе. Еще одним подарком стал комплект спецодежды для маскировки.

Полевой обед чиновников. Фото: ЦТАК

Более того, центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало кадры с полевого обеда Ким Чен Ына с участием министра обороны Сергея Шойгу. На фотографиях ЦТАК видно, что глава Минобороы РФ вручил лидеру Северной Кореи шапку-ушанку, меч и, вероятно, налил водки. Также на фото чиновники пожали друг другу руки. В сети ходят шутки, что Ким Чен Ын вступил в состав Вооруженных сил РФ в звании богатыря.

Кстати, позднее ЦТАК сообщило о некоем подарке от Шойгу. О чем идет речь – не уточняется. Лидер КНДР, в свою очередь, «высоко оценил развитие, современность и доблесть» ВС России.

Фото: РИА Новости

Напомним, северокорейский лидер провел несколько дней в Приморском крае и Амурской области. Он уже побывал на космодроме «Восточный», где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Приамурье Ким Чен Ын посетил промышленные предприятия.

А во Владивостоке чиновнику продемонстрировали авиацию и силы Тихоокеанского флота, показали Приморский океанариум и кампус ДВФУ – все «туристические козыри» региона. Просочились в СМИ данные и о том, что ел северокорейский лидер на обед: палтус, дальневосточную уху и вырезку ягненка. Все по авторским рецептам.

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