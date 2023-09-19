Следователи нашли предполагаемых виновных в затоплении Уссурийска

Из-за потопа в Уссурийске по городу передвигались на лодках. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Уголовное дело в отношении руководителей службы единого заказчика-застройщика Уссурийского городского округа заведено в Приморье. По мнению следствия, директор муниципального учреждения и его заместитель по строительству отчасти виновны в прорыве дамбы в уссурийском микрорайоне «Семь ветров». Жилые дома тогда страшно затопило.

В марте 2022 года, сказано в сообщении прокуратуры Приморья, служба единого заказчика-застройщика заключила договор с юридическим лицом на строительство дамбы для защиты от паводков микрорайона «Семь ветров».

В соответствии с контрактом, подрядчик должен был до 31 марта 2023 года установить в сооружение шлюз-регулятор, но не сделал этого в установленные сроки. Директор и заместитель директора муниципального учреждения–заказчика согласовали перенос сроков завершения этих работ, вот только не проконтролировали их выполнение.

В итоге подрядная организация вновь не успела установить шлюз до начала сильных дождей. Перед началом паводка рабочие засыпали участок дамбы, где устройство должно было размещаться, рыхлым грунтом без уплотнения. К тому же они не довели высоту защитного сооружения до проектных отметок.

Из-за этого 12 августа, после подъема уровня реки, вода разрушила недостроенную дамбу и хлынула в микрорайон «Семь ветров», сильно подтопив его и причинив ущерб жителям в размере около 40 миллионов рублей. «КП» посвящала фоторепортажи потопу в Уссурийске.

Краевая прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора и заместителя начальника по капитальному строительству службы по пункту «в» части 3 статьи 268 УК РФ «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В случае, если вина чиновников будет доказана судом, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, тайфуны несколько раз ударили по Приморскому краю в августе. Затопило десятки муниципалитетов, ущерб оценили в 10 миллиардов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.