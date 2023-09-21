Новые подробности о мужчине из Владивостока, который пытался раздеть третьеклассницу в лесу

Преступник караулил свою жертву в лесу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке среди белого дня педофил набросился на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы и попытался раздеть. Свой мерзкий план воплотить в реальность он не успел, девочку спасли. Приморский омбудсмена Ольга Романова рассказала редакции, что ребенок испытал большой стресс. Специалист уверяет, девочка из хорошей семьи, сейчас она находится рядом с близкими, ей обязательно окажут всю необходимую помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Девочка дома, в кругу родных людей, это главное, что ей сейчас нужно. Конечно, семье помогут. В этой ситуации психологическая помощь и поддержка нужна каждому члену семьи».

Этот кошмарный случай произошел 20 сентября. Третьеклассница Юля (имя изменено) шла домой после уроков из школы №16. Неподалеку от учебного заведения находится лесной массив, местные не раз жаловались, что там в темное время суток собираются пьяницы и бездомные. Среди деревьев свою жертву караулил ранее судимый 39-летний житель Артема. Он схватил девочку и потащил в кусты, малышка цеплялась за ветки и деревья и расцарапала руки в кровь. Известно, что он пытался ее задушить.

В Следственном комитете редакции рассказали, что эту личность не первый раз привлекают к ответственности за покушение на половую неприкосновенность. Также его ловили за кражу. Пока неясно, сколько до этого мужчина пробыл в местах лишения свободы, и была ли его первая жертва несовершеннолетней. Во всем разбирается следствие.

Как схватили Юлю и потащили в лес, увидела мимо проходящая школьница. Она позвонила своему папе, а он вызвал полицию. Девочка в свою очередь побежала звать на помощь учителей. Они бросились спасать малышку вместе со старшеклассниками, парни схватили педофила и держали его до приезда полиции. Когда преступника выводили из здания школы, сковав в наручники, люди не могли сдержать эмоций, одна из женщин ударила негодяя.

На мужчину завели уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Покушение на убийство». Фигурант задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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